3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Звыш 5,7 т забароненых рэчываў канфіскавана праваахоўнікамі АДКБ
Звыш 5,7 т забароненых рэчываў канфіскавана ў выніку маштабнай антынаркытычнай аперацыі "Канал - Заходняя Дзвіна". Было задзейнічана больш за 20 тыс. праваахоўнікаў АДКБ. Асноўны этап спецаперацыі праводзіўся на бягучым тыдні і быў закліканы выявіць трансмежныя каналы пастаўкі наркотыкаў, нейтралізаваць злачынныя групоўкі і ліквідаваць падпольныя вытворчасці. Штаб грунтаваўся ў Глыбоцкім раёне Віцебскай вобласці. Акрамя прадстаўнікоў дзяржаў - членаў АДКБ, далучыліся назіральнікі з Ірана, Кітая, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. У гэтых краінах таксама рэалізаваны антынаркатычныя мерапрыемствы. Механізм узаемадзеяння напрацоўваўся гадамі, ён цалкам даказаў сваю эфектыўнасць", - падкрэслілі ў МУС Беларусі.
Таксама ў рамках спецаперацыі сілавікі выявілі 460 сайтаў па продажу забароненых рэчываў, раскрылі больш за паўтысячы нарказлачынстваў. Цеснае супрацоўніцтва дазволіла выявіць звыш тысячы незаконных транзакцый на агульную суму 400 млн рублёў.