16 чэрвеня Нацыянальная бібліятэка Беларусі адзначае 20-годдзе з дня адкрыцця

"Нам выдалі спецыяльныя каскі, у руках былі чарцяжы, і мы глядзелі, дзе трэба размяшчаць які аддзел і што куды ставіць. Калі мы знаходзіліся ў старым будынку, агульная плошча занятых памяшканняў была каля 20 тыс. кв. м. Я заўсёды гавару, што ў параўнанні са старым будынкам для нашых фондаў тут - жыллё прэміум-класа", - падзялілася загадчыца аддзела захоўвання Спецыялізаваных фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Юлія Твердахлебава.

"Нацбібіліятэка Беларусі - гэта адзін з сімвалаў суверэннай, незалежнай Беларусі. Тады, у пачатку нулявых гадоў, задумка гэтага праекта і яго будаўніцтва сталі вельмі важным этапам. Гэты эмацыянальны ўздым грамадскай самасвядомасці, успрыманне сябе як паўнавартаснай суверэннай нацыі, здольнай рэалізоўваць такія значныя праекты, вядома ж, стаў вяхой у гісторыі Беларусі".