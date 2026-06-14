3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
16 чэрвеня Нацыянальная бібліятэка Беларусі адзначае 20-годдзе з дня адкрыцця
"Алмазу ведаў" спаўняецца 20 гадоў - роўна столькі прайшло з моманту адкрыцця новага будынка Нацыянальнай бібліятэкі. Аб'ект, які не мае аналагаў у сусветнай архітэктуры, быў пабудаваны ў рэкордныя тэрміны - крыху больш за 3 гады.
Форма, вышыня і ўнікальнае святлодыёднае падсвятленне зрабілі бібліятэку візітнай карткай Беларусі, але галоўнае, вядома, утрыманне. Чамадан, які Нацбібіліятэка краіны пакавала для пераезду ў новы будынак, важыў амаль 2,5 тыс. т: больш за 10 млн кніг і 70 тыс. рарытэтаў.
"Нам выдалі спецыяльныя каскі, у руках былі чарцяжы, і мы глядзелі, дзе трэба размяшчаць які аддзел і што куды ставіць. Калі мы знаходзіліся ў старым будынку, агульная плошча занятых памяшканняў была каля 20 тыс. кв. м. Я заўсёды гавару, што ў параўнанні са старым будынкам для нашых фондаў тут - жыллё прэміум-класа", - падзялілася загадчыца аддзела захоўвання Спецыялізаваных фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Юлія Твердахлебава.
Вадзім Гігін, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу, гендырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі:
"Нацбібіліятэка Беларусі - гэта адзін з сімвалаў суверэннай, незалежнай Беларусі. Тады, у пачатку нулявых гадоў, задумка гэтага праекта і яго будаўніцтва сталі вельмі важным этапам. Гэты эмацыянальны ўздым грамадскай самасвядомасці, успрыманне сябе як паўнавартаснай суверэннай нацыі, здольнай рэалізоўваць такія значныя праекты, вядома ж, стаў вяхой у гісторыі Беларусі".
За 20 гадоў новы будынак Нацбібліятэкі стаў не толькі галоўным кнігасховішчам краіны, але і буйным турыстычным аб'ектам. Штогод "алмаз ведаў" прымае 400 тыс. гасцей. Акрамя таго, тут рэгулярна праходзяць выставы, лекцыі і знакавыя для краіны падзеі.