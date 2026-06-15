3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
17 чэрвеня ў Мінску стартуе выстава "Нацыянальная бяспека. Беларусь-2026"
Найноўшая амуніцыя, а таксама самыя сучасныя тэхналогіі. У Мінску 17 чэрвеня стартуе выстава "Нацыянальная бяспека. Беларусь-2026".
Многія з экспанатаў дэманструюцца ўпершыню. Напрыклад, БПЛА, усталёўкі радыёэлектроннай барацьбы, бронекамізэлькі і іншыя ахоўныя сродкі, а таксама мноства тэхналогій для паспяховай працы спецслужбаў.
Выстава праводзіцца раз на два гады, чаргуючыся з форумам ваеннага ўзбраення і тэхнікі MILEX.
Нацыянальны выставачны цэнтр "Белэкспа" ўжо больш нагадвае плацдарм, дзе высадзіліся спецслужбы, міліцыя, ратавальнікі, медыкі, вайскоўцы і нават спецпадраздзяленні. Толькі ад Беларусі афіцыйную падтрымку выставе аказваюць больш як 20 ведамстваў і арганізацый. Колькасць удзельнікаў сёлета пераадолее адзнаку некалькі дзясяткаў.
Выстава праводзіцца як комплекс кангрэсна-выставачных мерапрыемстваў, накіраваных на стварэнне камунікацыйнага асяроддзя для абмеркавання інавацыйных ідэй, абмену інфармацыяй аб вытворча-тэхналагічных дасягненнях у галіне спецыяльных сродкаў, спецыяльнай тэхнікі і ўзбраення.
Таксама яе праводзяць з мэтай шырокамаштабнага паказу высокатэхналагічных, інавацыйных распрацовак і гатовых рашэнняў, якія спрыяюць удасканаленню тэхнічнай абсталяванасці праваахоўных органаў і іншых сілавых структур, дзейнасць якіх накіравана на рэалізацыю дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь у сферы забеспячэння нацыянальнай бяспекі.
III Міжнародная выстава "Нацыянальная бяспека. Беларусь-2026" пройдзе з 17 па 19 чэрвеня. Гасцей чакае не толькі разнастайнасць стэндаў, але і шмат інтэрактыву.
Вялікая частка пляцовак будзе прапаноўваць гледачам пагрузіцца ў атмасферу працы спецслужб, напрыклад, паспрабаваць сябе ў ролі ратавальніка, медыка, міліцыянера або нават байца спецназу. Так што паглядзець сапраўды будзе на што.