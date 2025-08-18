Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГАрміяМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяДумкаТранспартТурызмЭкалогія

19 жніўня праваслаўныя вернікі святкуюць Праабражэнне Гасподняе

19 жніўня ў праваслаўных - вялікая і светлая ўрачыстасць - Праабражэнне Гасподняе, або Яблычны Спас.

У царкоўным календары гэта адно з 12 найважнейшых святаў у годзе. Паводле евангельскага апавядання, у гэты дзень Ісус Хрыстос явіў сваю боскую сутнасць і славу сваім вучням.

Набажэнствы ў храмах сёння прысвечаны гэтаму цуду з'яўлення Хрыста на гары Фавор. Людзі нясуць у цэрквы садавіну, каб асвяціць іх і тым самым атрымаць благаславенне на добры, сыты і багаты год.