21 студзеня пройдзе сумеснае пасяджэнне Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі

Традыцыйны фармат у парламенце: 21 студзеня пройдзе сумеснае пасяджэнне Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі. На пытанні дэпутатаў і сенатараў адкажа віцэ-прэм'ер Наталля Пяткевіч.

Тэма даклада - "Сацыяльная сфера ў сучасных умовах: выклікі і магчымасці". Адукацыя, медыцына, спорт, культура - пытанні, якія датычацца кожнага беларуса і якасці яго жыцця.

На пасяджэнне запрошаны таксама профільныя міністры, кожны зможа даць падрабязныя растлумачэнні па сваёй сферы. Фармат - адкрыты дыялог.

Разделы:

ГрамадстваПалітыка