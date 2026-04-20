22 красавіка ў Мінску стартуе XV з'езд анколагаў і радыёлагаў краін СНД і Еўразіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
22 красавіка ў Мінску пачынае работу адна з найбуйнейшых прафесійных падзей у сферы анкалогіі і радыялогіі. Тысячы профільных спецыялістаў зноў збіраюцца разам на ўжо традыцыйны XV З'езд анколагаў і радыёлагаў краін СНД і Еўразіі.
Два гады назад форум прыцягнуў больш за 9 тыс. спецыялістаў, і цяперашні абяцае быць не менш маштабным.
У цэнтры ўвагі - персаналізаваная медыцына, генетычныя даследаванні, штучны інтэлект у клінічнай практыцы і сучасныя метады лячэння.
Для ўдзельнікаў арганізаваны часовыя аўтобусныя маршруты да выставачнага цэнтра BELEXPO, а ў рамках з'езду адбудзецца конкурс маладых навукоўцаў і выстава вядучых сусветных вытворцаў. Форум прадоўжыцца да 24 красавіка.