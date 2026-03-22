24 сакавіка - Міжнародны дзень барацьбы з сухотамі
Сёння - Міжнародны дзень барацьбы з сухотамі. Сухоты застаюцца адной з распаўсюджаных інфекцый у свеце. Штогод захворванне выяўляюць больш як у 10 млн чалавек. У Беларусі захворванне паступова зніжаецца. За апошнія 10 гадоў паказчык паменшыўся амаль утрая: з 34 да прыкладна 13 выпадкаў на 100 тысяч чалавек. Пры гэтым часцей хваробу выяўляюць у сельскай мясцовасці.
Сучасныя тэхналогіі значна змянілі падыходы да лячэння сухот. У Беларусі выкарыстоўваюць малекулярна-генетычную дыягностыку, яна дазваляе хутка выяўляць інфекцыю, а таксама ўстойлівасць захворвання да прэпаратаў. Важна, тэрапію падбіраюць індывідуальна з прымяненнем новых прэпаратаў і скарочаных схем лячэння. А ў найбліжэйшай перспектыве ўрачам будзе дапамагаць штучны інтэлект - пілотны праект стартуе ў Мінску, затым яго распаўсюдзяць на рэгіёны.
Сёння сухоты не прыгавор. Важна своечасова выявіць захворванне. Медыкі падкрэсліваюць: тут многае залежыць ад пацыента. Варта больш уважліва ставіцца да ўласнага здароўя і рэгулярна праходзіць абследаванні.