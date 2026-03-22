24 сакавіка - Міжнародны дзень барацьбы з сухотамі

Сёння - Міжнародны дзень барацьбы з сухотамі. Сухоты застаюцца адной з распаўсюджаных інфекцый у свеце. Штогод захворванне выяўляюць больш як у 10 млн чалавек. У Беларусі захворванне паступова зніжаецца. За апошнія 10 гадоў паказчык паменшыўся амаль утрая: з 34 да прыкладна 13 выпадкаў на 100 тысяч чалавек. Пры гэтым часцей хваробу выяўляюць у сельскай мясцовасці.