28 навуковых праектаў атрымалі гранты ад Мінадукацыі

Акрамя гэтага, маладым навукоўцам у Беларусі даецца шырокі спектр магчымасцяў для самарэалізацыі: форумы, школы, адукацыйныя лекцыі, рознага роду праекты (напрыклад, "100 ідэй для Беларусі") або фестываль навукі. З кожным годам у гэту сферу прыходзяць усё больш маладых людзей. Паводле статыстыкі, у НАН Беларусі штогод у рады спецыялістаў уступаюць больш як 300 юных даследчыкаў.