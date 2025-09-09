3.66 BYN
28 навуковых праектаў атрымалі гранты ад Мінадукацыі
Навука - гэта веданні, сіла і будучыня. 28 перспектыўных навуковых праектаў атрымалі гранты на рэалізацыю ад Міністэрства адукацыі Беларусі. З іх 16 - ад маладых навукоўцаў.
Гэта прадстаўнікі самых розных галін ведаў: фізіка, матэматыка, хімія, біялогія, медыцына, сельская гаспадарка. Сферы прымянення гэтых распрацовак ахопліваюць увесь спектр кірункаў навукова-тэхналагічнага развіцця краіны: ад інфармацыйных тэхналогій і кібербяспекі да педагогікі і сацыялогіі.
Акрамя гэтага, маладым навукоўцам у Беларусі даецца шырокі спектр магчымасцяў для самарэалізацыі: форумы, школы, адукацыйныя лекцыі, рознага роду праекты (напрыклад, "100 ідэй для Беларусі") або фестываль навукі. З кожным годам у гэту сферу прыходзяць усё больш маладых людзей. Паводле статыстыкі, у НАН Беларусі штогод у рады спецыялістаў уступаюць больш як 300 юных даследчыкаў.