444 курсанты Акадэміі МУС, з іх 15 дзяўчат, прынеслі прысягу на вернасць беларускаму народу
Аўтар:Анастасія Рудзкая
Новае пакаленне МУС: курсанты Акадэміі прынеслі клятву вернасці краіне і народу. За плячамі ў навабранцаў ужо ёсць першы навучальны збор, так званы курс маладога байца. Першакурснікі вывучылі асновы прафесіі: агнявую, страявую, фізічную падрыхтоўку, прывыклі да строгага распарадку і дысцыпліне. Наперадзе ў курсантаў 4 гады навучання ў галоўнай міліцэйскай ВНУ.
На плошчы Дзяржаўнага флага ў адным страі стаяць курсанты сталічнай міліцэйскай акадэміі і навучэнцы спецыялізаванага ліцэя МУС. Ва ўрачыстай абстаноўцы навабранцы прынялі прысягу на вернасць беларускаму народу. Клятву далі 444 першакурснікі Акадэміі МУС, сярод іх 15 дзяўчат (падрабязнасці ў відэа).