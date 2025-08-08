Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГАрміяМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяДумкаТранспартТурызмЭкалогія

8 жніўня ветэрану ВАВ з Беразіно Сафіі Стасевіч споўнілася 100 гадоў

Жыццё даўжынёй у цэлае стагоддзе, у якім былі вайна і пакуты, мір і стваральная праца! 8 жніўня 100 гадоў споўнілася Сафіі Стасевіч - ветэрану Вялікай Айчыннай, былому народнаму дэпутату і працаўніцы Бярэзінскага лясгаса.

У госці да юбіляра прыехалі прадстаўнікі Міністэрства лясной гаспадаркі Беларусі, галіновыя спецыялісты і кіраўнікі. А асаблівым сюрпрызам стала выступленне дзяцей з дашкольнага лясніцтва (гл. у відэа).