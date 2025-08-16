3.72 BYN
80-годдзе найбуйнейшай гандлёвай сеткі - Белкніга адзначыла юбілей
Аўтар:Рэдакцыя news.by
За дзесяцігоддзі развіцця "Белкніга" стала брэндам і сапраўдным сябрам для кожнага, хто шукае добрую навуковую літаратуру, навучальныя дапаможнікі або проста кнігу з цікавай сюжэтнай лініяй.
Дзякуючы вялікай сетцы ўнікальныя выданні і бестселеры сталі даступныя для кожнага беларуса па ўсёй Беларусі. Абсалютным бестселерам стала кніга "Наш Прэзідэнт", якую не заўважыць пры ўваходзе проста немагчыма. Выданне даступна па ўсёй краіне і карыстаецца асобай папулярнасцю ў чытачоў. На старонках сабраны не толькі біяграфічныя нарысы, але і мноства дакументаў, копій і фатаграфій. У кнігу ўвайшло крыху больш за 10 % матэрыялаў, якія былі перапрацаваныя аўтарскім калектывам (гл. у відэа).