9 лютага адзначаецца Міжнародны дзень стаматолага. Паслуга запатрабаваная: стаматалагічная служба застаецца адной з ключавых у сістэме аховы здароўя.
Колькасць зваротаў да спецыялістаў у Беларусі дасягае 15 млн за год. Пераважная большасць прыпадае на дзяржаўны сектар.
Уладзімір Блізнюк, намеснік галоўнага няштатнага стаматолага Міністэрства аховы здароўя Беларусі:
"Для прыватнага сектара ў нас характэрна нераўнамернае развіццё па ўсёй тэрыторыі рэспублікі з канцэнтрацыяй больш у сталіцы, абласных і буйных гарадах рэспублікі. Пры гэтым у 49 раёнах рэспублікі няма ніводнага таварыства платнага стаматолага. Гэтыя лічбы зноў даказваюць, што дзяржава нясе на сваіх плячах большую частку клопату аб здароўі грамадзян".
Сёння ў стаматалогіі Беларусі занята больш як 10 тыс. спецыялістаў, з іх звыш 8 тыс. працуюць у дзяржаўных установах.