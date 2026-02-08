Глядзець анлайнПраграма ТБ
9 лютага адзначаецца Міжнародны дзень стаматолага

Паслуга запатрабаваная: стаматалагічная служба застаецца адной з ключавых у сістэме аховы здароўя.

Колькасць зваротаў да спецыялістаў у Беларусі дасягае 15 млн за год. Пераважная большасць прыпадае на дзяржаўны сектар.

Уладзімір Блізнюк, намеснік галоўнага няштатнага стаматолага Міністэрства аховы здароўя Беларусі:

"Для прыватнага сектара ў нас характэрна нераўнамернае развіццё па ўсёй тэрыторыі рэспублікі з канцэнтрацыяй больш у сталіцы, абласных і буйных гарадах рэспублікі. Пры гэтым у 49 раёнах рэспублікі няма ніводнага таварыства платнага стаматолага. Гэтыя лічбы зноў даказваюць, што дзяржава нясе на сваіх плячах большую частку клопату аб здароўі грамадзян".

Уладзімір Блізнюк, намеснік галоўнага няштатнага стаматолага Міністэрства аховы здароўя Беларусі

Сёння ў стаматалогіі Беларусі занята больш як 10 тыс. спецыялістаў, з іх звыш 8 тыс. працуюць у дзяржаўных установах.

