9 лютага адзначаецца Міжнародны дзень стаматолага

"Для прыватнага сектара ў нас характэрна нераўнамернае развіццё па ўсёй тэрыторыі рэспублікі з канцэнтрацыяй больш у сталіцы, абласных і буйных гарадах рэспублікі. Пры гэтым у 49 раёнах рэспублікі няма ніводнага таварыства платнага стаматолага. Гэтыя лічбы зноў даказваюць, што дзяржава нясе на сваіх плячах большую частку клопату аб здароўі грамадзян".