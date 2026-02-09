3.73 BYN
2.87 BYN
3.41 BYN
Адкрыццё новага будынка Мінскага гарадскога клінічнага наркалагічнага цэнтра: што змянілася
Эфектыўная і своечасовая прафесійная дапамога людзям - у прыярытэце сістэмы аховы здароўя Беларусі. 10 лютага ў сталіцы ў мікрараёне Сцяпянка ўрачыста адкрылі Мінскі гарадскі клінічны наркалагічны цэнтр.
Зараз у Мінскага гарадскога клінічнага наркалагічнага цэнтра новая прапіска - Ваупшасава, 59. Сучасная клініка дапаможа больш эфектыўна спраўляцца з лячэннем пацыентаў, у якіх ёсць розныя залежнасці.
Новая медустанова складаецца з трох блокаў. У першым знаходзяцца адміністрацыйныя памяшканні і амбулаторныя кабінеты. У другім корпусе размясцілася аддзяленне агляду, куды ўваходзіць і спецыяльная медкамісія. Тут жа ёсць лабараторыі і нават навучальныя класы. Што датычыцца трэцяга блока, тут ёсць рэанімацыя на 12 ложкаў, прыёмнае і стацыянарныя аддзяленні. Праходзіць лячэнне можна будзе і кругласутачна, і ў фармаце дзённага знаходжання.
Новы будынак значна спросціць задачы персаналу, а пацыентам будзе зручней звяртацца па дапамогу. Адзначым, да гэтага цэнтр размяшчаўся па 9 адрасах. Пасля ўвядзення ў эксплуатацыю новага будынка прадоўжыць працаваць па двух адрасах. У падлеткавага аддзялення будзе свая лакацыя. Тут прыём першых пацыентаў пачнуць ужо 11 лютага.