Адкрыты дыялог напярэдадні Дня народнага адзінства прайшоў у гімназіі № 50 г. Мінска
Урачыстыя мерапрыемствы да свята Дня народнага адзінства і адкрытыя дыялогі ва ўстановах адукацыі праходзяць ва ўсіх рэгіёнах.
Тэма адзінства, патрыятызму і асабістай ініцыятывы аб'яднала школьнікаў гімназіі № 50 у Мінску. Тут адбыўся адкрыты дыялог, размова пра важнае, на роўных, прымеркавана да Дня народнага адзінства. Хлопцы і дзяўчаты разам з педагогамі і запрошанымі спікерамі - грамадскімі дзеячамі - абмеркавалі гераічнае мінулае Беларусі, значэнне адзінства сёння і сваю ролю ў будучыні краіны.
Дар'я Качыцкая, навучэнка гімназіі № 50 г. Мінска:
"Я лічу, што Дзень народнага адзінства - гэта вельмі важнае свята для кожнага беларуса, таму што гэты дзень, калі мы ўз'ядналіся, мы сталі адным цэлым, дзякуючы чаму зараз мы можам разам працаваць на росквіт нашай Радзімы".
Аляксандр Амосаў, навучэнец гімназіі № 50 г. Мінска:
"Менавіта ў гэты дзень аднавілася гістарычная справядлівасць. Гэта важная дата для нас, каб мы маглі памятаць падзеі тых дзён".
Станіслаў Бажычка, намначальніка вузла па ідэалагічнай рабоце 62-га цэнтральнага вузла сувязі Міністэрства абароны Беларусі:
"Школьнікі даведваюцца, знаёмяцца, успамінаюць гісторыю, важнасць суверэнітэту і той дзяржаўнасці, якую Беларусь тады здабыла. Улічваючы тое, што зараз праходзіць заключны этап вучэння "Захад-2025" сумесна з Узброенымі Сіламі Расійскай Федэрацыі, чарговы раз мы адзначаем важнасць сяброўства глабальнага міру і тое, што наша краіна пад надзейнай аховай".
Ужо стала добрай традыцыяй кожны год у верасні праводзіць сустрэчы, дыялогавыя пляцоўкі, актуальныя абмеркаванні беларускай мадэлі і нашага шляху. Дзень народнага адзінства - 17 верасня - дата, якая аб'яднала мільёны беларусаў і падарыла нам пачуццё нацыянальнай згуртаванасці, вярнула гістарычную справядлівасць і стала імпульсам для новых здзяйсненняў.