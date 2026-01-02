3.71 BYN
Беларусь працягвае будаваць дзяржаву з апорай на асноўныя прынцыпы справядлівасці
Беларусь працягвае будаваць дзяржаву з апорай на асноўныя прынцыпы справядлівасці. У фарміраванні будучыні ўлічваюцца меркаванні і інтарэсы кожнага беларуса.
Якія выклікі стаяць перад рэспублікай, як будзем на іх адказваць, якой бачым нашу Беларусь у кароткатэрміновай перспектыве. Дэлегаты Усебеларускага народнага сходу зацвердзілі Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця да 2030 года.
Яна прайшла шырокае абмеркаванне сярод грамадзян і профільных экспертаў. Вызначаны асноўныя прыярытэты і кірункі дзеянняў. Мы будуем сацыяльную дзяржаву, на першым месцы інтарэсы чалавека. Гэтаму пытанню надаецца асаблівая ўвага пры фарміраванні бюджэту краіны. Захаваць і пашырыць практыку падтрымкі насельніцтва магчыма выключна праз павышэнне прадукцыйнасці працы. Будучыня краіны літаральна ў руках кожнага беларуса. Зачын на будучыню - гэта развіццё навукаёмістай і інавацыйнай вытворчасці (падрабязнасці ў відэа).