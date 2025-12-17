Глядзець анлайнПраграма ТБ
Беларускае народаўладдзе - з якімі ідэямі дэлегаты ідуць на УНС

Краіна чакае найбуйнейшую палітычную падзею года. Усебеларускі народны сход вызначыць далейшую стратэгію нашага жыцця.

Сёлета грамадская цікавасць і экспертная ўвага да УНС высокія, як ніколі раней.

Набыўшы канстытуцыйны статус і новы фармат правядзення, Сход яшчэ больш трывала зарэкамендаваў сябе як вышэйшы прадстаўнічы орган народаўладдзя Рэспублікі Беларусь.

У першы дзень будзе заслуханы зварот Прэзідэнта з Пасланнем да беларускага народа і парламента. У адпаведнасці з абноўленай Канстытуцыяй штогадовыя пасланні заслухоўваюцца толькі на пляцоўцы УНС. У другі дзень запланавана сцвярджэнне Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2026-2030 гады. Яе прапануе прэм'ер-міністр.

