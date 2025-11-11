Беларускіх батутыстаў з медалямі цёпла сустракалі ў Мінску

Тры золатыя і адзін сярэбраны медаль прывезлі беларускія батутысты з чэмпіянату планеты, які на мінулым тыдні прымала іспанская Памплона. Нашых чэмпіёнаў цёпла сустракалі ў Мінску з кветкамі, усмешкамі і віншаваннямі. У актыве каманды Вольгі Уласавай чатыры медалі.

У Кацярыны Яршовай і Станіслава Яскевіча золата ў турніры змяшаных сінхронных скачкоў - у дадзенай дысцыпліне ўзнагароды разгульваліся ўпершыню. У сінхронных скачках у мужчын роўных не было Івану Літвіновічу і Андрэю Буйлову. Яшчэ яны ў кампаніі з Себасцьянам Станкевічам сталі чэмпіёнамі ў камандзе. У гэтым жа відзе праграмы, але ў дзяўчат серабро забралі Яна Лебедзева, Віялета Бардзілоўская і Кацярына Яршова. І толькі ў індывідуальным турніры беларускія батутысты засталіся без медалёў.