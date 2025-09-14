Да Дня народнага адзінства аўтапрабег аб'яднаў 250 беларусаў

Наша гісторыя захоўвае трагічныя старонкі. Беларусь памятае гераічнасць продкаў. І зараз новае пакаленне выбірае шлях адзінства нацыі. Так, маштабны аўтапрабег да Дня народнага адзінства сабраў патрыётаў у горадзе Бяроза. Удзельнікі агледзелі экспазіцыю канцлагера і правялі мітынг памяці аб тых, хто ў 1930-х гадах быў несправядліва закатаваны польскімі акупантамі. Эмоцыі гэтага дня - у матэрыяле Вікторыі Шарковай (гл. у відэа).