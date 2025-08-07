Дабрачынныя акцыі да новага навучальнага года запусціў БРСМ

Асаблівая ўвага - выхаванцам дзіцячых дамоў сямейнага тыпу. 8 жніўня дзве такія ўстановы наведаў парламентарый Аляксандр Лук'янаў. З падарункамі - канцылярскімі прыладамі да школы. А таксама азнаёміўся з умовамі пражывання дзяцей. У сяброўскай атмасферы хлопчыкі і дзяўчынкі дзяліліся ўражаннямі, сваімі талентамі. БРСМ у адказ выканае яшчэ адну мару - арганізуе для іх паездку ў Музей славы Магілёўшчыны.