Дабрачынныя акцыі да новага навучальнага года запусціў БРСМ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Акцыя БРСМ "Збяром партфель разам" аб'яднала актывістаў моладзевага руху ва ўсіх рэгіёнах.
Асаблівая ўвага - выхаванцам дзіцячых дамоў сямейнага тыпу. 8 жніўня дзве такія ўстановы наведаў парламентарый Аляксандр Лук'янаў. З падарункамі - канцылярскімі прыладамі да школы. А таксама азнаёміўся з умовамі пражывання дзяцей. У сяброўскай атмасферы хлопчыкі і дзяўчынкі дзяліліся ўражаннямі, сваімі талентамі. БРСМ у адказ выканае яшчэ адну мару - арганізуе для іх паездку ў Музей славы Магілёўшчыны.
Ва ўсіх рэгіёнах краіны стартавала і акцыя БРСМ "У школу з добрым сэрцам". У буйных гандлёвых цэнтрах працуюць валанцёры. Праз іх можна перадаць школьнікам паштоўкі, школьныя прылады, гульні і кнігі.