3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
Дах над Амфітэатрам: у Маладзечне абновяць галоўную пляцоўку
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Галоўную канцэртную пляцоўку ў Маладзечне чакае абнаўленне. Ужо да наступнага летняга сезона над амфітэатрам з'явіцца дах - для камфорту і зручнасці гледачоў.
Тэрыторыя канцэртнага комплексу разлічана на 2 600 гасцей. Гэта папулярная лакацыя для найбуйнейшых фестываляў, у тым ліку Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі.
У наступным годзе Маладзечна будзе насіць ганаровы статус культурнай сталіцы краін СНД. Амфітэатр стане месцам прыцягнення турыстаў і гасцей, якія будуць адчуваць сябе тут камфортна ў любое надвор'е.