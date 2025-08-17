Духоўны шлях па гарадах даўжынёй 250 км. У Жыровічах стартаваў Усебеларускі хрэсны ход

У Жыровічах адбываецца знакавая духоўная падзея: сёння стартаваў Усебеларускі хрэсны ход. Паломнікі пачалі свой шлях. Які храм стаў першым прыпынкам і куды вернікі адправяцца далей.

Усебеларускі хрэсны ход (ужо 4-ты па ліку) стартаваў з Жыровіч - гэта традыцыя, усе вернікі, святарства атрымліваюць благаславенне ля іконы Маці Божай Жыровіцкай і са святога месца, ад Свята-Успенскага манастыра, сумесна памаліўшыся, людзі рухаюцца ў кірунку да Мінска - гэта будзе канцавы пункт хрэснага ходу. Шэсце фінішуе ў Свята-Духавым кафедральным саборы. Але гэты фініш здарыцца 26 жніўня, і ўвесь гэты час, дзевяць дзён, будуць рухацца па гарадах і вёсках нашай цудоўнай духоўнай краіны. Хрэсны ход пройдзе праз 4 епархіі, у планах наведаць 21 храм у розных рэгіёнах Беларусі, будзе пераадолена парадку 250 тысяч км.