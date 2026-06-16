3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Дзеці, якія апынуліся пад атакай украінскага БПЛА, у найбліжэйшы час будуць дома
Аўтар:Ксенія Лебедзева
У Рэчыцы ў чаканні навін знаходзяцца сваякі дзяцей, што знаходзіліся ў аўтобусе, па якім ударыў украінскі БПЛА.
На працягу некалькіх гадзін у Рэчыцу прыбудуць аўтобусы з дзецьмі, якія 17 чэрвеня апынуліся пад атакай украінскага БПЛА ў Бранскай вобласці. Прыбудуць толькі тыя, хто не атрымаў раненні. Астатнія застануцца ў медыцынскіх установах Бранскай вобласці.
Маршрут перамяшчэння аўтобусаў не паведамляецца па прычыне захавання пагрозы паўторных удараў на тэрыторыі Расіі. Сувязь з пацярпелымі таксама адсутнічае.
Рэчыца ўпершыню сутыкнулася з такой трагедыяй. У горадзе ўсе перажываюць і гавораць толькі пра здарэнне ў Бранскай вобласці.