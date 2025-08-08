3.71 BYN
Пах "Мотальскіх прысмакаў" прываблівае гасцей фестывалю
Аўтар:Ганна Буйкевіч
Смачная традыцыя, якая даўно выйшла за межы аднаго раёна. Тысячы гасцей з розных куткоў планеты сабраў Іванаўскі край на "Мотальскія прысмакі". Усялякі раз двухдзённы фестываль фальклору здзіўляе сваімі кулінарнымі вынаходкамі і ўзбагачае духоўна. Падрыхтоўку да вялікага свята пачынаюць заўсёды загадзя, для арганізатараў важна зрабіць усё на самым высокім узроўні. Бо гэта брэнд усёй краіны.
Фестываль фальклору ў Моталі праводзяць ужо 13 раз. І святочная пляцоўка традыцыйна расцягнулася адразу на некалькі вуліц. Тут вырас самабытны гарадок рамеснікаў, размясціліся падворкі розных арганізацый і ўстаноў. А яшчэ наладзілі вяселле. І не адно (падрабязнасці ў відэа).