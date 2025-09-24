3.64 BYN
Генпракуратура: Беларусы за мяжой, якія парушылі закон у Беларусі, хочуць вярнуцца дахаты
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусы за мяжой, што парушылі закон у Беларусі, актыўна шукаюць магчымасць вярнуцца дахаты. Пра гэта паведаміла Генеральная пракуратура Беларусі пасля чарговага пасяджэння Камісіі па разглядзе зваротаў грамадзян Беларусі па пытаннях здзяйснення імі правапарушэнняў.
Вядома, што ў камісію за час яе працы паступіла больш як 320 зваротаў, з іх парадку 70 разгледжана, а каля 30 чалавек вярнуліся ў Беларусь.