Генпракуратура: Беларусы за мяжой, якія парушылі закон у Беларусі, хочуць вярнуцца дахаты

Беларусы за мяжой, што парушылі закон у Беларусі, актыўна шукаюць магчымасць вярнуцца дахаты. Пра гэта паведаміла Генеральная пракуратура Беларусі пасля чарговага пасяджэння Камісіі па разглядзе зваротаў грамадзян Беларусі па пытаннях здзяйснення імі правапарушэнняў.

Вядома, што ў камісію за час яе працы паступіла больш як 320 зваротаў, з іх парадку 70 разгледжана, а каля 30 чалавек вярнуліся ў Беларусь.

Разделы:

Грамадства