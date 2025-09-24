3.64 BYN
II Форум блогераў стартаваў у Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
II Форум блогераў стартаваў 25 верасня ў Беларусі. Ён аб'яднаў каля сотні кантэнт-мейкераў. Сёлета лакацыяй выбралі Ваенную акадэмію.
Усе тры дні яны будуць жыць паводле ваенных статутаў. Тут пройдзе пленарнае пасяджэнне, інтэрактыўны "адкрыты мікрафон". Вядучыя медыяэксперты не толькі нашай краіны правядуць майстар-класы для павышэння свайго прафесійнага ўзроўню, але і адкажуць на ўсе хвалюючыя пытанні.
Форум пройдзе на працягу трох дзён. Асаблівая ўвага - псіхалагічным, тэарэтычным і практычным заняткам для развіцця навыкаў эфектыўнай камунікацыі з аўдыторыяй.