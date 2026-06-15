3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
Інавацыі ў вну і ШІ ў школах: што абмяркоўваюць міністры адукацыі краін ШАС у Беларусі
10-я нарада міністраў адукацыі дзяржаў - членаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва гэтымі днямі праходзіць у Мінску. Прывітанне ўдзельнікам накіраваў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў ролю адукацыі і навукі на прасторы ШАС ва ўмовах лічбавай трансфармацыі.
У 2026 годзе наша краіна ўпершыню стала пляцоўкай міжнароднага дыялогу ў сферы адукацыі і навукі. І аб'яднала больш за 30 прадстаўнікоў дзяржаў - членаў ШАС.
У рамках нарады Беларусь прапанавала стварыць навукова-адукацыйны кансорцыум ВНУ і высокатэхналагічных карпарацый ШАС. Комплексная "Мінская ініцыятыва" накіравана на фарміраванне доўгатэрміновых механізмаў супрацоўніцтва дзяржаў - членаў ШАС у галіне адукацыі, навукі і падрыхтоўкі кадраў. Ініцыятыву падтрымалі аднагалосна (гл. відэа).