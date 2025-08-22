3.70 BYN
Каледжы Беларусі завяршаюць прыём дакументаў. На многія спецыяльнасці канкурэнцыя як у ВНУ
У Беларусі завяршаецца прыём дакументаў у прафесійна-тэхнічныя каледжы. Сёлета значна вырас інтарэс абітурыентаў да рабочых прафесій і сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Па даручэнні кіраўніка дзяржавы тэрмін навучання па большасці спецыяльнасцяў скарацілі да 3-3,5 гадоў.
Сярод папулярных кірункаў - інжынерыя, будаўніцтва, апрацоўчая прамысловасць, сельская, лясная і рыбная гаспадарка, педагогіка, бізнес, права і лёгкая прамысловасць. Сёння ў топе і швейная спецыяльнасць.
Для тых грамадзян Беларусі, якія вырашаць паступаць на вочную або завочную форму атрымання адукацыі, на бюджэт або платнае аддзяленне па спецыяльнасцях "сельская гаспадарка", "ветэрынарыя" тэрміны ўступнай кампаніі пакінулі без змяненняў. Дакументы можна падаць з 15 кастрычніка па 30 лістапада.