"Калядны кірмаш" стварае святочны настрой ля Палаца спорту

Ля Палаца спорту разгарнуўся "Калядны кірмаш" - самае маштабнае дзейства, якое прадоўжыцца па 11 студзеня. 24 прыбраныя драўляныя домікі, дзе арганізаваны гандаль навагоднімі таварамі. Наведвальнікі могуць знайсці тут усё: ад ёлачных аздабленняў да сувеніраў і гатовых падарункавых набораў. А для стварэння святочнай атмасферы кожны вечар у 19:00 тут праходзіць тэатралізаванае прадстаўленне "Таямніца навагодняй паштоўкі" (гл. у відэа).