Каранік: Супрацоўніцтва з індыйскімі фармкампаніямі ідзе па некалькіх кірунках

У мерапрыемстве ўдзельнічаюць дэлегацыі больш як 60 вядучых вытворцаў лекаў і біялагічных дабавак з Індыі. Для нашай краіны гэта магчымасць прамых перамоў і пошуку ўзаемавыгадных кантрактаў. Бакі зацікаўлены ў сумеснай працы па вывадзе новых высокаэфектыўных прэпаратаў на рынак ЕАЭС, а таксама ў сумесных даследаваннях і распрацоўках.

Уладзімір Каранік, старшыня Прэзідыума НАН Беларусі: "Супрацоўніцтва з індыйскімі фармкампаніямі ідзе па некалькіх кірунках. Гэта і другасная ўпакоўка - гэта найбольш хуткі спосаб вывесці на рынак індыйскія прэпараты. Гэта і трансфер тэхналогіі, дзе ў нас ужо таксама дзясяткі прэпаратаў, індыйская субстанцыя, індыйская тэхналогія, асвоеная нашымі вытворцамі. Гэта і сумесныя распрацоўкі, у тым ліку і кантрактная вытворчасць - індыйскія прэпараты для рынку ЕС, сумесныя распрацоўкі і клінічныя выпрабаванні новых фармсубстанцый для вываду на рынак нашых краін. І новыя перспектывы адкрываюцца - гэта сумеснае з кампаніяй Cipla стварэнне навукова-практычнага цэнтра прыкладной фармацэўтыкі".