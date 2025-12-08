Хірургічны робат і разумныя аперацыйныя: прарыўныя тэхналогіі ўкараняюць у віцебскай бальніцы

Даступнасць і якасць медыцыны ў беларускіх рэгіёнах - адзін з прыярытэтных кірункаў дзяржаўнай палітыкі. Каб кожны беларус атрымліваў высакакласную дапамогу, працягваецца будаўніцтва і мадэрнізацыя бальніц. У практыку ўкараняюць перадавыя метады дыягностыкі, лячэння і рэабілітацыі. У Віцебскай абласной клінічнай бальніцы, якая святкуе 90-гадовы юбілей, зараз ідзе будаўніцтва сучаснага хірургічнага корпуса (больш падрабязна - глядзіце відэа).