Кірмаш, карагод і песні - Новы год сустрэлі ў Віцебску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Эпіцэнтрам народных гулянняў у Віцебску стала плошча Перамогі. Побач з галоўнай ёлкай вобласці жыхары і госці горада каталіся на каньках, вадзілі карагоды і разам з артыстамі выконвалі навагоднія песні.
Побач з канцэртнай пляцоўкай размясціўся кірмаш рамеснікаў, фудкорты, атракцыёны і дзясяткі фотазон. А роўна а другой гадзіне яркіх фарбаў гораду на Заходняй Дзвіне дадаў феерверк.
У самую чароўную ноч у годзе святочныя лакацыі разгарнуліся не толькі ў цэнтры, але і ў мікрараёнах Віцебска. Спартыўныя гульні, танцы, конкурсы і інтэрактывы чакаюць жыхароў абласнога цэнтра і на вялікіх выхадных.