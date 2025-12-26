Глядзець анлайнПраграма ТБ
Клопат і здароўе: якія магчымасці сёння ёсць у беларускай медыцыны

Адзін з важных кірункаў палітыкі беларускай дзяржавы - клопат пра здароўе людзей. Як падкрэсліў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на Усебеларускім народным сходзе, тут ёсць падставы для гонару.

Надзея Шасцітка, пацыентка РНПЦ "Кардыялогія":

"Дзякуй нашым дактарам за іх вялікі ўклад, за тое, што яны змагаюцца за нашы лёсы".

Прайшоў тыдзень пасля аперацыі, а пацыентка РНПЦ "Кардыялогія" ўжо спакойна перасоўваецца па калідорах цэнтра. Надзеі Шасцітцы замянілі аартальны клапан сэрца міні-доступам (гл. відэа).

