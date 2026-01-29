3.75 BYN
"Кожная пятніца - роднае, сваё": МАРГ запусціў праект па прасоўванні ўсяго беларускага
Аўтар:Анастасія Стралкоўская
Падтрымаць беларускі брэнд і нагадаць пра ўсё тое якаснае і лепшае, што ствараецца ў нашай краіне.
Праект Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю "Кожная пятніца - роднае, сваё" ўжо 1,5 месяца аб'ядноўвае неабыякавых да сваёй культуры, мовы, прадукцыі беларусаў, а ўсяго толькі варта ў апошні рабочы дзень тыдня прыйсці на работу ў адзенні айчыннага вытворцы або сказаць прахожаму: "Вiтаю, шаноўны!" (гл. відэа).