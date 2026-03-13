Маладыя медыкі агучылі Аляксандру Хаджаеву свае пажаданні падчас размеркавання

На крок бліжэй да прафесіі. Больш за 600 выпускнікоў Віцебскага медуніверсітэта папоўняць каманду ўрачоў і правізараў. У абласным цэнтры адбылося выніковае размеркаванне. Маладыя спецыялісты адправяцца ў розныя рэгіёны Беларусі.



У прыярытэце - патрэбнасці Віцебскай вобласці з улікам акалічнасцяў і пажаданняў выпускнікоў. Іх маладыя медыкі змаглі агучыць напрамую міністру аховы здароўя Аляксандру Хаджаеву, пад старшынствам якога адбылося пасяджэнне дзяржкамісіі. Многія са студэнтаў пра свае першыя рабочыя месцы ведалі загадзя. Траціна выпускнікоў гэтага года - мэтавікі.