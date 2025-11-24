Мінск рыхтуецца да Новага года - 28 ёлак, светлавыя арт-аб'екты і 11 фотазон з'явяцца ў сталіцы

Светлавыя арт-аб'екты, аб'ёмныя фоталакацыі і 28 гарадскіх ёлак. Мінск у прадчуванні навагодніх святаў.

Сёлета ў сталіцы плюс адна лакацыя для агульнага свята, у цэнтры якой таксама навагодняя ёлка на вуліцы Чыжэўскіх каля Лошыцкага парку. У кожным раёне сталіцы ёсць свой зімовы маршрут з музычнай праграмай. Урачыстае ўключэнне ілюмінацыі ў Мінску адбудзецца ў першай дэкадзе снежня.