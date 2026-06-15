3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
Мінская вобласць рыхтуецца да ўборкі збожжавых: больш як 1,5 тыс. камбайнаў выйдуць на палі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сельгазарганізацыі Мінскай вобласці рыхтуюцца да ўборкі збожжавых. У жніве будуць удзельнічаць больш як 1,5 тыс. камбайнаў. У дапамогу механізатарам - 150 новых машын "Гомсельмаш".
У планах аграрыяў цэнтральнага рэгіёна намалаціць збожжавых, зернебабовых, рапсу і збожжа кукурузы на 3 млн т. Па словах спецыялістаў, асноўная нагрузка ў агульным караваі ляжа на азімыя культуры. На палях рэгіёнаў яны займаюць 80 % ад пасяўных плошчаў, а ў некаторых гаспадарках - 100 %. Гэта тактыка павінна прынесці важкую аддачу.