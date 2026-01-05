3.67 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Моцны снег і галалёдзіца чакаецца 6 студзеня ў Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
6 студзеня па паўднёвым усходзе Беларусі чакаецца моцны снег. Непрыемных адчуванняў дадасць вецер да 14 м/с. На дарогах месцамі галалёдзіца. Вадзіцелям і пешаходам варта быць вельмі ўважлівымі.
Ва ўзмоцненым рэжыме ў гэтыя дні працуюць камунальныя службы. Толькі ў Брэсце 6 студзеня з самай раніцы снег на вуліцах расчышчаюць больш за 15 машын. Каля 200 чалавек прыводзяць у парадак тратуары і прыпынкі.