Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

На выставе ў Мінску Дэпартамент аховы МУС прадэманстраваў свае распрацоўкі

На выставе ў Мінску Дэпартамент аховы МУС прадэманстраваў свае распрацоўкі

У Мінску пачала працу 3-я Міжнародная выстава індустрыі бяспекі "Нацыянальная бяспека. Беларусь-2026". Пляцоўкай форуму стаў Міжнародны выставачны цэнтр "БелЭкспа".

На працягу трох дзён наведвальнікам прадэманструюць сучасныя ўзоры тэхнікі і ўзбраення, дасягненні ў сферы гарантавання нацыянальнай бяспекі, а таксама найноўшыя распрацоўкі прадпрыемстваў абароннага сектара. Асаблівая ўвага нададзена сродкам радыёэлектроннай барацьбы і процідзеяння беспілотнікам. На форуме свае экспазіцыі разгарнула і Міністэрства ўнутраных спраў, напрыклад, Дэпартамент аховы.

Апроч экспазіцыйнай часткі, арганізавана насычаная дзелавая праграма. У яе ўвайшлі навукова-практычныя канферэнцыі і экспертныя дыскусіі па пытаннях нацыянальнай, інфармацыйнай і кібербяспекі.

Выстава прадоўжыцца да 19 чэрвеня.

Разделы:

ГрамадстваВыставы