3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
На выставе ў Мінску Дэпартамент аховы МУС прадэманстраваў свае распрацоўкі
У Мінску пачала працу 3-я Міжнародная выстава індустрыі бяспекі "Нацыянальная бяспека. Беларусь-2026". Пляцоўкай форуму стаў Міжнародны выставачны цэнтр "БелЭкспа".
На працягу трох дзён наведвальнікам прадэманструюць сучасныя ўзоры тэхнікі і ўзбраення, дасягненні ў сферы гарантавання нацыянальнай бяспекі, а таксама найноўшыя распрацоўкі прадпрыемстваў абароннага сектара. Асаблівая ўвага нададзена сродкам радыёэлектроннай барацьбы і процідзеяння беспілотнікам. На форуме свае экспазіцыі разгарнула і Міністэрства ўнутраных спраў, напрыклад, Дэпартамент аховы.
Апроч экспазіцыйнай часткі, арганізавана насычаная дзелавая праграма. У яе ўвайшлі навукова-практычныя канферэнцыі і экспертныя дыскусіі па пытаннях нацыянальнай, інфармацыйнай і кібербяспекі.
Выстава прадоўжыцца да 19 чэрвеня.