3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Напярэдадні Дня медработніка 130 сталічных медыкаў наведалі экскурсію ў Палац Незалежнасці
Аўтар:Вікторыя Шаркова
Палац Незалежнасці зноў сардэчна адчыніў свае дзверы. Напярэдадні Дня медыцынскага работніка на экскурсію запрасілі 130 прадстаўнікоў з больш як 30 сталічных медустаноў.
Імя кожнага экскурсанта пішацца з вялікай літары. Яны лечаць людзей, вяртаюць зрок, ратуюць жыцці пасля апёкаў, робяць аперацыі, ад якіх захоплівае дух.
Калідоры вялікай палітыкі, якія памятаюць лёсавызначальныя сустрэчы прэзідэнтаў, 17 чэрвеня прынялі людзей, чыю працу кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка неаднаразова называў асновай развіцця нацыі. Размова ідзе пра герояў у белых халатах. Гэты дзень для іх як прызнанне таго, што іх працу бачаць на самым высокім дзяржаўным узроўні (гл. відэа).