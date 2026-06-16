Напярэдадні Дня медработніка 130 сталічных медыкаў наведалі экскурсію ў Палац Незалежнасці

Калідоры вялікай палітыкі, якія памятаюць лёсавызначальныя сустрэчы прэзідэнтаў, 17 чэрвеня прынялі людзей, чыю працу кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка неаднаразова называў асновай развіцця нацыі. Размова ідзе пра герояў у белых халатах. Гэты дзень для іх як прызнанне таго, што іх працу бачаць на самым высокім дзяржаўным узроўні (гл. відэа).