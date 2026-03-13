Навучыцца аказаць першую дапамогу: у Беларусі стартаваў праект "Запусці сэрца"
Маштабны ўрок першай дапамогі для старшакласнікаў. Сёння па ўсёй краіне стартаваў рэспубліканскі адукацыйны праект "Запусці сэрца". Яго галоўная задача - навучыць дзейнічаць у экстраннай сітуацыі і ўмець аказаць першую дапамогу. Праект рэалізуецца Міністэрствам адукацыі і Міністэрствам аховы здароўя. Яго адкрыццё праходзіць на базе Рэспубліканскага клінічнага медыцынскага цэнтра.
За 14 сакавіка 1898 дзесяцікласнікаў з усіх абласцей горада Мінска прыступілі да заняткаў. У праграме базавыя навыкі, якія дапамогуць выратаваць жыццё. Гэта непрамы масаж сэрца, спыненне крывацёкаў і дапамога пры пераломах. Да 25 красавіка кожную суботу будуць праходзіць паўтарагадзінныя майстар-класы для 20 тысяч школьнікаў больш як з тысячы ўстаноў сярэдняй адукацыі. Вучні займаюцца ў міні-групах па 10-15 чалавек, а настаўнікамі выступаюць прафесійныя інструктары з 24 навучальна-трэніровачных цэнтраў (больш падрабязна - глядзіце відэа).