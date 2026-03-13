Навучыцца аказаць першую дапамогу: у Беларусі стартаваў праект "Запусці сэрца"

Маштабны ўрок першай дапамогі для старшакласнікаў. Сёння па ўсёй краіне стартаваў рэспубліканскі адукацыйны праект "Запусці сэрца". Яго галоўная задача - навучыць дзейнічаць у экстраннай сітуацыі і ўмець аказаць першую дапамогу. Праект рэалізуецца Міністэрствам адукацыі і Міністэрствам аховы здароўя. Яго адкрыццё праходзіць на базе Рэспубліканскага клінічнага медыцынскага цэнтра.