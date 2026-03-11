Пачуць свет: у РНПЦ отарыналарынгалогіі ратуюць слых больш чым сотні малых за год

У РНПЦ отарыналарынгалогіі паставілі новае інавацыйнае абсталяванне, якое дапаможа ўрачам выяўляць праблемы са слыхам у малых на самых ранніх стадыях.

"Наш цэнтр набыў абсталяванне для аб'ектыўнай дыягностыкі слыху. Гэта значыць аб'ектыўна мы можам праверыць слых, у тым ліку ў нованароджанага дзіцяці і дзяцей самага ранняга ўзросту. І ўжо пасля гэтага або падабраць дзіцяці слыхавы апарат у залежнасці ад ступені тугавухасці, або прааперыраваць дзіця".