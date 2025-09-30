3.65 BYN
Падрыхтоўка настаўнікаў - у Беларусі прафесію педагога атрымліваюць у 20 ВНУ і 19 каледжах
У Беларусі асаблівую ўвагу надаюць падрыхтоўцы новых педагогаў. Ва ўніверсітэты на адпаведныя спецыяльнасці ў 2025 годзе паступіла каля 4 тыс. студэнтаў.
Прафесія педагога запатрабаваная і ў каледжах, дзе да заняткаў прыступілі больш як 3 тыс. хлопцаў і дзяўчат.
Штогод у сістэму адукацыі прыходзяць звыш 5 тыс. маладых спецыялістаў. З іх больш за 70 % застаюцца працаваць у школах пасля размеркавання. Усяго ў Беларусі прафесійнае свята адзначаць 114 тыс. педагогаў.