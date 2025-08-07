Пратэрміноўка, праца аўтакрам - прафсаюзы Беларусі трымаюць на кантролі сітуацыю на рынку

Парадку 200 зваротаў па пытаннях на спажывецкім рынку паступіла ў прафсаюзы з пачатку гэтага года. Іх колькасць гаворыць пра тое, што сітуацыя на рынку тавараў і паслуг стабільная, а адзінкавыя праблемныя выпадкі атрымліваецца аператыўна вырашыць, у тым ліку, пры дапамозе прафсаюзных грамадскіх прыёмных.



Сярод пытанняў, якія паступаюць у прафсаюзы, - наяўнасць і якасць тавараў, рэалізацыя пратэрмінаванай прадукцыі ў асобных гандлёвых пунктах, асартымент і праца магазінаў і аўтакрам у сельскай мясцовасці. Дарэчы, звароты па пытаннях цэнаўтварэння адзінкавыя.