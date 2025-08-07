3.69 BYN
Пратэрміноўка, праца аўтакрам - прафсаюзы Беларусі трымаюць на кантролі сітуацыю на рынку
Парадку 200 зваротаў па пытаннях на спажывецкім рынку паступіла ў прафсаюзы з пачатку гэтага года. Іх колькасць гаворыць пра тое, што сітуацыя на рынку тавараў і паслуг стабільная, а адзінкавыя праблемныя выпадкі атрымліваецца аператыўна вырашыць, у тым ліку, пры дапамозе прафсаюзных грамадскіх прыёмных.
Сярод пытанняў, якія паступаюць у прафсаюзы, - наяўнасць і якасць тавараў, рэалізацыя пратэрмінаванай прадукцыі ў асобных гандлёвых пунктах, асартымент і праца магазінаў і аўтакрам у сельскай мясцовасці. Дарэчы, звароты па пытаннях цэнаўтварэння адзінкавыя.
Нагадаем, звярнуцца да "народных кантралёраў" з нагоды сітуацыі на спажывецкім рынку беларусы могуць праз грамадскія прыёмныя кожны чацвер з 11:30 да 20:30. Акрамя асабістага прыёму заўвагі і прапановы можна адправіць у анлайн-рэжыме і па тэлефоне. Ніводны зварот не застаецца без увагі - спецыялісты разбіраюцца з кожнай сітуацыяй, як правіла, з выездам на месца.