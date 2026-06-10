Праваслаўны форум "Духоўная сіла беларускай жанчыны" прайшоў у Полацку

У Полацку прайшоў першы праваслаўны форум "Духоўная сіла беларускай жанчыны". Ініцыятыва аб'яднала каля 160 прадстаўніц Мінска і Віцебскай вобласці - жанчын розных прафесій і пакаленняў з актыўнай жыццёвай пазіцыяй.

"Нас аб'ядноўваюць агульныя каштоўнасці, агульныя інтарэсы. Кожная беларуская жанчына дакладнаведае, што яна хоча міру на сваёй зямлі, што яна хоча захавання традыцыйных сямейных каштоўнасцей, што яна хоча таго, каб нашы мужчыны ўсміхаліся, нашы дзеці ўсміхаліся, каб усё гэта адбывалася пад мірным небам Беларусі", - адзначыла старшыня Беларускага саюза жанчын Вольга Шпілеўская.