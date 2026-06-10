3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Праваслаўны форум "Духоўная сіла беларускай жанчыны" прайшоў у Полацку
У Полацку прайшоў першы праваслаўны форум "Духоўная сіла беларускай жанчыны". Ініцыятыва аб'яднала каля 160 прадстаўніц Мінска і Віцебскай вобласці - жанчын розных прафесій і пакаленняў з актыўнай жыццёвай пазіцыяй.
Удзельніцы наведалі Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр і Сафійскі сабор, пасля чаго прадоўжылі зносіны на дыялогавай пляцоўцы аб духоўна-маральных і сямейных каштоўнасцях.
"Нас аб'ядноўваюць агульныя каштоўнасці, агульныя інтарэсы. Кожная беларуская жанчына дакладнаведае, што яна хоча міру на сваёй зямлі, што яна хоча захавання традыцыйных сямейных каштоўнасцей, што яна хоча таго, каб нашы мужчыны ўсміхаліся, нашы дзеці ўсміхаліся, каб усё гэта адбывалася пад мірным небам Беларусі", - адзначыла старшыня Беларускага саюза жанчын Вольга Шпілеўская.
Першы праваслаўны форум - сумесны праект Беларускага саюза жанчын і Беларускай праваслаўнай царквы. Ініцыятыва прымеркавана да Года беларускай жанчыны і Дня памяці прападобнай Еўфрасінні Полацкай.