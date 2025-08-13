3.72 BYN
Праваслаўныя вернікі адзначаюць Мядовы Спас
Аўтар:Рэдакцыя news.by
14 жніўня праваслаўныя вернікі адзначаюць Мядовы Спас. Першы з трох жнівеньскіх Спасаў.
Паводле народнай традыцыі, менавіта з гэтага дня можна каштаваць мёд новага ўраджаю, які прынята асвячаць у храмах. Галоўны ж сэнс свята - духоўны. Паводле царкоўнага календара, 14 жніўня адзначаюць Паходжанне Святых Дрэў Жыватворчага Крыжа Гасподня.
Таксама ў царкве 14 жніўня ўспамінаюць пакутнікаў Макавейскіх, якія пацярпелі за веру. Таму і ў сувязі з паспяваннем ураджаю, гэты Спас называюць яшчэ і Макавым. Мядовае (Макавае) свята пачынае чараду праваслаўных Спасаў - наперадзе яшчэ Яблычны і Арэхавы (Хлебны).