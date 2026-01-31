3.75 BYN
Рэкорды па продажах антыдэпрэсантаў - чаму свет усё часцей захліствае хваля дэпрэсіі
Пакуль хтосьці гоніцца за абсалютнай уладай і грашыма, іншыя спрабуюць знайсці ў простых рэчах шчасце і дабрабыт. Паралельна ва ўсім свеце ставяцца рэкорды па продажах антыдэпрэсантаў. Даследаванні паказваюць дзіўны парадокс: чым вышэй у краіне ўзровень жыцця, тым часцей яе жыхары звяртаюцца па дапамогу да псіхолагаў і таблетак ад стрэсу.
Дык дзе ж праўда? Планета апускаецца ў нуду або, наадварот, навучылася лячыць душэўны боль? Як гэтая глабальная хваля дайшла да Беларусі?
Здаецца, што ва ўсіх усё пад кантролем: кар'ера, сям'я, планы. Але за гэтым фасадам часам хаваецца і іншая рэальнасць у выглядзе трывожнага "шуму" на фоне або пачуцця беганіны па дарожцы, якая разганяецца ўсё хутчэй. Тады ўстае пытанне: што ж рабіць далей - працягваць моўчкі бегчы або спыніцца і папрасіць дапамогі ў спецыяліста (глядзіце відэа).