Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяАрміяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяТранспартТурызмЭкалогія

Рэспубліканскі велапрабег аб'яднаў каля 400 чалавек у Мінску

16 верасня велапрабег "Дарогамі памяці" аб'яднаў каля 400 чалавек. Сярод удзельнікаў прадстаўнікі Мінадукацыі, Федэрацыі прафсаюзаў, Акадэміі навук і моладзевых фарміраванняў.

Рэспубліканскі велапрабег "Дарогамі памяці", прысвечаны Дню народнага адзінства, праходзіць ужо чацвёрты год запар. Гэтым разам такая добрая спартыўная традыцыя аб'яднае каля 800 удзельнікаў з рэгіёнаў Беларусі. Гэта цэлы тыднёвы марафон - эстафету прынялі ўсе вобласці Беларусі.

Адзначым таксама, што асаблівае значэнне ў праекта ў год 80-годдзя Перамогі, таму маршрут пракладзены праз гістарычныя месцы Беларусі, каб аддаць даніну памяці героям.

16 верасня ў Мінску велапрабег сабраў больш за 400 удзельнікаў сфер адукацыі і навукі. Пачалі з цырымоніі ўскладання кветак да стэлы "Мінск - горад-герой".

Дыстанцыю каля 5 км завяршылі каля парку Перамогі.