Сельгаскірмашы стартуюць 20 верасня ў Мінску

Сезон сельскагаспадарчых кірмашоў стартуе ў Мінску. Азін з найбуйнейшых у сталіцы размесціцца ўжо 20 верасня ля спартыўнага комплексу "Чыжоўка-Арэна".



У асартыменце - яблыкі, бульба, морква і буракі, ёсць таксама мясная, малочная і рыбная прадукцыя. Прыцягвае разнастайнасць і даступныя цэны. У пешай даступнасці - мабільныя кірмашы. Такія пляцоўкі размешчаны ва ўсіх раёнах сталіцы. У дастаўцы прадуктаў пажылым людзям па традыцыі дапамогуць валанцёры Саюза моладзі.