Сельгаскірмашы стартуюць 20 верасня ў Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сезон сельскагаспадарчых кірмашоў стартуе ў Мінску. Азін з найбуйнейшых у сталіцы размесціцца ўжо 20 верасня ля спартыўнага комплексу "Чыжоўка-Арэна".
У асартыменце - яблыкі, бульба, морква і буракі, ёсць таксама мясная, малочная і рыбная прадукцыя. Прыцягвае разнастайнасць і даступныя цэны. У пешай даступнасці - мабільныя кірмашы. Такія пляцоўкі размешчаны ва ўсіх раёнах сталіцы. У дастаўцы прадуктаў пажылым людзям па традыцыі дапамогуць валанцёры Саюза моладзі.
Удзел у кірмашах прымаюць гандлёвыя і сельскагаспадарчыя арганізацыі, прадпрыемствы спажывецкай кааперацыі, фермерскія гаспадаркі з розных рэгіёнаў нашай краіны. Рэжым работы з 10:00 і да 16:00 у выхадныя дні. Сезон такіх кірмашоў прадоўжыцца да 7 снежня.