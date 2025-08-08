3.71 BYN
Шэсці, канцэрты і інтэрактывы - "Іўеўскі памідор" збірае гасцей
Беларуская сталіца таматаў - горад Іўе - 9 жніўня пульсуе ў рытме маляўнічага памідорнага фестывалю. Агароднінныя баталіі, вясёлыя розыгрышы, яркія канцэрты, фаер-шоу - тут забавы на любы густ.
Іўе 9 жніўня літаральна патанае ў таматах усіх сартоў і колеру. Людзі ўсміхаюцца, смяюцца, актыўна ўдзельнічаюць у конкурсах, спрабуюць стравы, дзе галоўны інгрэдыент, вядома, памідор. Тут і батуты для дзяцей, а таксама рады розных тавараў. А разам з гэтым добрае надвор'е і вясёлыя песні. Адным словам, сапраўднае свята! Усё пачалося з маляўнічага традыцыйнага шэсця, у якім прынялі ўдзел калоны жыхароў горада, байкеры і нават людзі ў касцюмах вялізных таматаў.
Усё праходзіць у маляўнічым месцы - на набярэжнай сажалкі горада Іўе. Сам памідорны фестываль жыхары шануюць і любяць. Ён ужо даўно стаў брэндам не толькі горада, але і ўсёй Гродзеншчыны і Беларусі, бо сюды прыехалі людзі з усёй краіны.
Што датычыцца праграмы, то яшчэ гасцей свята чакаюць пенная вечарынка, конкурс па плаванні, памідорнае шоу-бітва, канцэрт з удзелам беларускіх артыстаў, тэатралізаванае шоу, вялікая колькасць конкурсаў, спаборніцтваў і розыгрышаў. І гэта толькі невялікая частка насычанай праграмы.