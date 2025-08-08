Шэсці, канцэрты і інтэрактывы - "Іўеўскі памідор" збірае гасцей

Іўе 9 жніўня літаральна патанае ў таматах усіх сартоў і колеру. Людзі ўсміхаюцца, смяюцца, актыўна ўдзельнічаюць у конкурсах, спрабуюць стравы, дзе галоўны інгрэдыент, вядома, памідор. Тут і батуты для дзяцей, а таксама рады розных тавараў. А разам з гэтым добрае надвор'е і вясёлыя песні. Адным словам, сапраўднае свята! Усё пачалося з маляўнічага традыцыйнага шэсця, у якім прынялі ўдзел калоны жыхароў горада, байкеры і нават людзі ў касцюмах вялізных таматаў.