3.69 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Школьнікам з Башкартастана правялі экскурсію ў Музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Мінску
20 таленавітых школьнікаў з Башкартастана прыехалі ў Беларусь не толькі каб адпачыць на канікулах, але і на свае вочы ўбачыць месцы, якія захоўваюць памяць аб Вялікай Айчыннай вайне.
За 7 дзён знаходжання ў Беларусі яны паспелі наведаць мемарыяльны комплекс "Хатынь" і Курган Славы. 20 жніўня па праграме была экскурсія ў Музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.
У рамках міжнароднай профільнай змены дзеці наведваюць гістарычныя месцы і прадпрыемствы краіны, знаёмяцца з беларускай культурай і традыцыямі. 20 жніўня яны пабывалі ў Музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, дзе інтэрактыўныя экспазіцыі, дакументы і асабістыя рэчы салдат дапамагаюць ім акунуцца ў атмасферу трагічных падзей. А яшчэ ў кожнага са школьнікаў ёсць свая гісторыя, звязаная з вайной.
Арслан Крымчурын, удзельнік профільнай змены "Сіла адзінства" (Расія):
"Па матчынай лініі сваяк служыў у танкавых войсках, трапіў у палон, адпраўлены ў канцлагер. Тры разы спрабаваў уцячы, але ў яго не атрымалася. На чацвёрты раз ён усё ж уцёк, а ў 1947 годзе вярнуўся дахаты жывым".
Для дзяцей з Башкартастана, чыя рэспубліка стала надзейным тылам, асабліва пранізліва гучыць тэма трагедыі беларускай зямлі. Зала "Акупацыйны рэжым" і знакамітая інсталяцыя "Трасцянец" (лагера смерці) не пакідаюць абыякавым нікога. Тут гісторыя гаворыць не лічбамі, а лёсамі.
Наведванне музея - гэта не проста экскурсія, а паглыбленне ў гісторыю, урок патрыятызму і памяці. Для дзяцей Беларусь са старонак падручніка ператварылася ў месца жывой памяці, болі і гонару. Гэтыя пачуцці яны назаўжды пранясуць у сваіх сэрцах.